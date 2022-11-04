Лондон, 4 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, готов официальный Лондон. Об этом 4 ноября глава МИД Британии Джеймс Клеверли сообщил Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Наш премьер-министр (премьер-министр Великобритании Риши Сунак) полон решимости по-прежнему поддерживать… [киевский режим]», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что Россия должна обеспечить возможность поставок зерна в находящиеся на грани голода регионы мира.

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