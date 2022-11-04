Москва, 4 ноября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2026 года срока приостановления компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Советский рубль

Документ был подготовлен в соответствии с проектом федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Закон предусматривает продление срока приостановления действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» до 2026 года.

Как пояснили ранее в правительстве, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, составил бы 2023 году — 62,7 трлн рублей, в 2024 году — 65,6 трлн рублей, в 2025 году — 68,2 трлн рублей, а таких денег в бюджете нет.

«Это в два раза превышает объем федерального бюджета», — оценил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с законом «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств Российской Федерации. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена в сумме 464 рублей СССР.

Вместе с тем федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации и порядок их обслуживания, не приняты.