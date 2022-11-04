Москва, 4 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Распоряжение опубликовано 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Из документа следует, что «Нефтесервисные технологии» могут купить 100% акции Baker Hughes, принадлежащих Baker Hughes Russia Holdings, 100% акций в компаниях «Ойлпамп сервис», «Би Джей Самотлор сервисиз восток», «Джей-Оу-Эй восток», «Оренбургнефтегеофизика» и «Энергоинновации».

Также российская компания получила право покупки 99,9% в «Бейкер Хьюз сервисез рус», принадлежащей Baker Hughes Energy International, и долю в 0,1%, принадлежащую Baker Hughes Energy Europe.

«Нефтесервисные технологии» смогут также приобрести долю в 99% в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», которой владеет Baker Hughes Nederland Holdings, и долю в 1% в этом предприятии, принадлежащую Baker Hughes RUCAS.

В августе Baker Hughes заявила о договоренности по продаже своего нефтесервисного бизнеса в РФ российскому менеджменту.