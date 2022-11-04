Москва, 4 ноября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Дальнейший отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам приведет не только к ущемлению прав граждан, но и к росту неформальной занятости и бюджетным потерям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Парламентарий обратил внимание на то, что в проекте федерального бюджета на следующие три года правительство вновь отказывается от индексации пенсий работающим пенсионерам.

«В условиях специальной военной операции и частичной мобилизации этот вопрос становится как никогда актуальным. Мы понимаем, кто в первую очередь будет приходить на рабочие места 300 тысяч мобилизованных граждан. Не трудовые мигранты, не студенты, которых в ряде регионов пытаются привлекать, а именно работающие пенсионеры, люди с квалификацией и опытом», — констатировал Миронов.

Он считает очевидным, что их роль на рынке труда и в экономике возрастает. В этой связи государство должно признать эту роль, признать свои обязательства перед гражданами и возобновить им индексацию пенсий, подчеркнул Миронов.

«Из-за отмены индексации работающие пенсионеры все последние годы уходили «в тень». С 2016 года их число сократилось с 14,2 млн до 8,5 млн человек. Сейчас эта тенденция только усилится, в итоге экономии для бюджета не выйдет, государство будет еще больше недополучать по налогам и страховым взносам», — убежден Миронов.

Вместе с тем пакет поправок, связанных с начислением пенсий в России, подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Инициативы будут предложены ко второму чтению законопроектов, которые были внесены в палату парламента в рамках бюджетного процесса.

Ранее глава департамента Минфина РФ Курбан Курбанов заявил, что в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено.