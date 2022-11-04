Донецк, 4 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:30 — населенный пункт Курахово — населенный пункт Ленинское (Старобешевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО Himars», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк и Горловку.