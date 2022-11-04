Москва, 4 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Эксклюзивные кадры поражения военного катера ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» появились в сети. Кадры представило агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Военный катер, находящийся в акватории Днепра, снят сверху, с разведывательного беспилотника. На записи можно заметить, как беспилотник «Ланцет» точно попадает в судно.

После взрыва катер ВСУ задымился.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ходе спецоперации РФ активно применяются на территории б. УССР российские дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет».