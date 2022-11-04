Мёнхенгладбах, Германия, 4 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Боруссия» из Менхенгладбаха (Германия) в первом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 примет «Штутгарт». Встреча пройдет 4 ноября на стадионе «Боруссия Парк», а стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

(сс) Eric C. Späte Флаг ФК «Штутгарт»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттиасом Йолленбеком. Ассистенты главного судьи — Томас Штейн и Йонас Викенмайер.

На данный момент «Боруссия», одержав четыре победы и набрав 16 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» с 11 очками располагается четырьмя позициями ниже.

В последний раз «Боруссия» и «Штутгарт» играли между собой 5 марта 2022 года. Тот матч завершился волевой победой «швабов» со счетом 3:2, а забитыми мячами отметились Алассане Плеа, Маркус Тюрам, Ватару Эндо, Крис Фюрлих и Саша Калайджич.