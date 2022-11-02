Рим, , 16:59 — REGNUM Аналитики Moody's пересмотрели в сторону ухудшения прогноз для банков Италии — со стабильного на негативный, передают национальные СМИ 2 ноября.

Евро

«Ожидается ухудшение качества банковских кредитов, рентабельности и доступа к финансированию», — отметили аналитики.

Как сообщалось ранее, эксперты Moody's также пересмотрели в сторону ухудшения прогноз относительно ВВП страны (рост 0% вместо 2,7%).

Основные причины — конфликт на территории б. УССР, энергокризис и высокий уровень инфляции, отметили эксперты.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.