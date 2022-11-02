Всеволожск, Ленинградская область, 2 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Специалисты дорожной отрасли приступили к второму этапу реконструкции Колтушского шоссе в Ленинградской области. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Колтушское шоссе

Второй этап ремонта дороги пройдёт на участке от Суоранды до перекрёстка на посёлок Воейково. Специалисты очищают полосу отвода от деревьев для расширения дороги до четырёх полос.

В пресс-службе отметили, что на другом участке, к ремонту которого приступили два года назад, устанавливают локальные очистные сооружения и новую канализационно-насосную станцию. В границах населенного пункта Янино приступают к обустройству ливневой системы.

Напомним, что реконструкция Колтушского шоссе, связывающего Санкт-Петербурга и самый большой в Ленобласти Всеволожский района, необходима для разгрузки дорожного трафика. Работы должны полностью завершить к 2027 году.