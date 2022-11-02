Париж, 2 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Министр культуры Франции Рима Абдул Малак «осуждает как по существу, так и по форме» действия активистов-экологов, которые нападают на картины, сообщает Le Parisien.

Марина Захарова ИА REGNUM Музей Орсе. Парижанин

Рима Абдул Малак заявила, что в музеях ужесточают меры безопасности.

«Все сотрудники музея крайне бдительны», — заявила министр культуры Франции.

На прошлой неделе в музее Орсе в Париже активистка попыталась приклеить лицо к картине Ван Гога, а затем вылить суп на полотно Гогена. Она была арестована прежде, чем успела это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийский стартап Vulcan Energy, возглавляющий крупнейший в Европе проект по добыче лития, намерен расширить свою деятельность во Франции, в регионе Эльзас, чтобы удовлетворить «высокий спрос» со стороны клиентов.

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