Москва, 2 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 14:00 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 1,80%, до $94,49 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Frank K Аляска. Нефтепровод

«Стоимость нефти начала расти еще вчера вечером после публикации недельных запасов сырой нефти в США от Американского института нефти, так как они сократились на 6,530 млн баррелей вопреки прогнозу аналитиков на рост на 0,267 млн баррелей.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация еженедельных запасов нефти в США от Информационного агентства энергетики, где консенсус аналитиков также указывает на их рост на 0,367 млн баррелей.

Если принимать во внимание сильное расхождение вчерашней официальной статистики и прогнозов, то можно ожидать и сегодня снижения запасов, что подтолкнет котировки черного золота к росту в район $98-99 за баррель.

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