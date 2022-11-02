Москва, 2 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Молчание британских властей на тему скандала со взломом телефона бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс говорит о том, что Великобритании есть что скрывать в этой ситуации. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, сообщения о взломе телефона Трасс появились в прессе Британии, которые также начали увязывать этот факт с другой информацией

«Для того, чтобы всё это прекратить или опровергнуть, или подтвердить, нужно сделать самую простую вещь, нужно чтобы Лиз Трасс в своём официальном качестве, который у неё, собственно говоря, был, то есть, исходя из ситуации на момент, который британские СМИ называют как дату имевшего место взлома её телефона, вернувшись в это своё состояние, вспомнила и рассказала, как было на самом деле», — сказала она.

Также Захарова указала, что на произошедшее должна была последовать какая-то реакция со стороны правительства Великобритании.

«Я думаю, что это достойный повод для того, чтобы появиться на публике и всё-таки что-либо от себя сказать, не в качестве утечек, которые ничего не стоят и только подтверждают всю эту информационную бесконечную махинацию», — отметила официальный представитель МИД РФ.

«Вопросы все сформированы: был ли взлом, были ли сообщения, о которых говорят таблоиды? Ну и ещё пару нюансов тоже можно было бы осветить, вот и все — тогда не будет никаких спекуляций, никаких фейков, все будет четко, понятно и логично. Почему не делает это британская сторона? Просто это подтверждает то, что им есть что скрывать», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вводимые США санкции под предлогом борьбы с коррупцией и вмешательством в выборы в Молдавии являются грубым вмешательством в дела этой республики.