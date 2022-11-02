Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров не исключил, что отправка повесток после завершения частичной мобилизации будет продолжена. Однако призыву мужчины не подлежат.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Такие ситуации могут возникнуть, если работодатель не вовремя вручил повестку. Егоров разъяснил, какие меры в этом случае следует предпринять.

«В этом случае надлежит явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения», — цитирует Егорова «Комсомольская правда».

Сколько человек мобилизовали в Ростовской области, донской военкомат не уточняет. Известно лишь, что наибольшее количество мужчин было призвано из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, а также Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрьского, Миллеровского и Тарасовского районов.

ИА REGNUM сообщало, что все военные комиссариаты России с 31 октября по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу должны были вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий.