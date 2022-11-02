Мюнхен, Германия, 2 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что перенёс три операции в связи с раком кожи. Об этом 2 ноября сообщает Sport1.de.

Michael Kranewitter Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер

«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции», — сказал Нойер.

Он добавил, что теперь уделяет больше внимания защите от солнца, потому что проводит тренировки на открытом воздухе и часто гуляет на природе.

Напомним, Нойер с 2011 года играет за «Баварию», в составе которой стал 10 раз выиграл чемпионат Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе немецкой сборной.