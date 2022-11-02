Саратов, 2 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Порядка 14 спортивных площадок вошли в список организаций с бесплатным посещением семьями мобилизованных жителей Саратовской области. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны и спортивные школы, сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивный зал

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Детям мобилизованных саратовцев доступны секции областных спортшкол. Ребенка можно записать на футбол, баскетбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, плавание, бокс, дзюдо, спортивные единоборства, художественную гимнастику, греблю на байдарках и каноэ, академическую греблю и шахматы.

Бесплатные услуги предоставляются при предъявлении документа, подтверждающего статус льготной категории граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, учащихся 5−11 классов государственных общеобразовательных учреждений Саратовской области на время прохождения родителями военной службы обеспечат бесплатным горячим питанием.

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