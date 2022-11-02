Сеул, 2 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. 2 ноября в Сеуле пошел пятый диалог Южной Кореи и США по космической политике. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую сторону представил глава департамента по ядерному нераспространению и дипломатическому планированию МИД Пак Ён Хё, а американскую — помощник госсекретаря по контролю над вооружением Мэлони Стюарт.

Стороны обсудили угрозы, которые препятствуют мирному использованию космического пространства, а также пути укрепления сотрудничества в области наблюдения за космосом.

Корейско-американский диалог по космической политике был создан в 2015 году с целью укрепления сотрудничества в сфере космоса и космической безопасности. Второй раунд диалога состоялся в июле 2016 года, третий раунд — в июле 2020 года, четвертый раунд — в августе 2021 года.