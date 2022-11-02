Тбилиси, , 14:41 — REGNUM На решение Тбилисского апелляционного суда оставить в силе приговор тюремном заключении на 3,5 года основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии резко отреагировало посольство США в Грузии. Заявление было обнародовано в день заседания 2 ноября на сайте посольства.

Николоз Гварамия Minval.az

«В то время, когда приверженность Грузии беспристрастной судебной системе и плюрализму СМИ подвергается тщательному анализу, продолжающееся заключение Ники Гварамии, генерального директора главного оппозиционного телеканала, ставит под угрозу очевидный выбор народа Грузии и грузинских лидеров, заявленная цель которых безопасное и демократическое европейское будущее», — говорится в заявлении.

Посольство выразило обеспокоенность таким решением суда. По мнению американских дипломатов, это снижает доверие общества к судебным органам, правоохранителям и правительству республики. Отмечается, что США продолжат поддерживать судебную реформу в Грузии, а также свободу СМИ.

Напомним, в мае 2022 года Гварамию Тбилисский городской суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями во время руководства телеканалом «Рустави 2».

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