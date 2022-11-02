Владивосток, 2 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На счета мобилизованных приморцев 2 ноября начали поступать единовременные региональные выплаты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

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«Выплаты в размере 150 тыс. получат все призванные до конца ноября. Для получения материальной помощи никаких заявлений и документов подавать не нужно — выплата поступит в беззаявительном порядке на счета мобилизованных», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о введении социальных гарантий в виде выплаты на жилье для всех ветеранов боевых действий.