Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о введении социальных гарантий в виде выплаты на жилье для всех ветеранов боевых действий. Проект соответствующего федерального закона рассмотрели в парламенте Петербурга 2 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ветераны боевых действий Глеб Кашкин © ИА REGNUM

Представляя законопроект в Заксобрании в первом чтении, депутат от «Единой России» Игорь Высоцкий заявил, что предлагается исключить из документа словосочетание «на территории Афганистана», чтобы обеспечить преимущественным правом всех ветеранов боевых действий, которые служили в Таджикистане, в Сирии, Чеченской республике в период боевых действий. Это коснется и тех, кто участвует в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

«Все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях [бывш. УССР], Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране», — заявил Высоцкий.

Социальная гарантия заключается в наделении ветеранов боевых действий правом на единовременную выплату на приобретение или строительство жилья. Такая мера позволит создать для них условия, обеспечивающие достойную жизнь, а также уважение в обществе.

За принятие законопроекта проголосовали 44 депутата. Срок на внесение поправок взяли до конца недели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге утвердили 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий