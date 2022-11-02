Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Законопроект правительства Швеции о поддержке домохозяйств на фоне высоких цен на электроэнергию означает, что национальный оператор Svenska kraftnät выплатит потребителям электроэнергии порядка 5,5 миллиардов долларов, чтобы компенсировать цены. Однако маловероятно, что зимой будет выделено больше денег на эти цели. Об этом сообщила новостная служба ТТ.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Петер Вигерт, финансовый директор Svenska kraftnät, говорит, что сейчас выделяются деньги, которые есть в наличии, и что дополнительные платежи для снижения предстоящих зимних пиков цен на электроэнергию требуют большего финансирования. Но в законопроекте о новых ассигнованиях ничего не сказано.

Новое правительство Швеции подверглось критике — даже из его собственных рядов — потому что схема, которая была предложена в законопроекте, не является той, которую правые силы обещали во время избирательной кампании.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что законопроект «довольно близок» к тому, что он обещал во время выборов, пишут журналисты.