Таллин, , 13:38 — REGNUM

Электромобиль

Министерство окружающей среды Эстонии начинает новый тур распределения субсидий на покупку электромобиля, при этом сам размер субсидия будет ниже прежних 5 000 евро. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Оправдывая свое решение, министерство заявило, что благодаря этому общее количество выдаваемых субсидий увеличится. Соответствующее постановление практически готово и проходит согласование с другими ведомствами, отметили в министерстве.

«Ставки субсидии будут несколько меньше, но обязательства их получателей упростят», — сообщила советник климатического отдела министерства Марис Арро.

Из государственного бюджета на поддержку внедрения автомобилей с низкими атмосферными выбросами выделено 10 млн евро. В начале 2020 года на субсидирование покупки электромобилей было выделено 1,2 млн евро. Тогда размер субсидии составил 5 000 евро на один электромобиль стоимостью не более 50 000 евро (без НСО).