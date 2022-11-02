Сидней, Австралия, , 13:36 — REGNUM 2 ноября в аэропорту Сиднея развернулись примечательные сцены с десятками людей, лежащих на взлетно-посадочной полосе без сознания. Однако, как пишут журналисты Nine News, это были всего лишь учения.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Фальшивый самолет с «пострадавшими» и службами экстренной помощи заняли часть аэродрома Сиднея. Спасательные службы хотели попрактиковаться в том, что произойдет, если самолет разобьется на самом деле.

«Сценарий включал аварийную посадку международного рейса через Тасман с макетом фюзеляжа самолета, обломками и ранеными пассажирами», — сообщили в аэропорту Сиднея.

Были задействованы австралийские пограничные силы, полиция Нового Южного Уэльса, австралийская федеральная полиция, Австралийское бюро транспортной безопасности, пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса, скорая помощь Нового Южного Уэльса и авиационные службы Австралии.