Москва, 2 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Россия не располагает информацией о возможности нанесения ударов Ираном по объектам Саудовской Аравии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией, и не знаем, откуда взялись эти домыслы», — сказал Песков.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что власти Саудовской Аравии уведомили США о «неизбежных ударах» Ирана по своей территории.