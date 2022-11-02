Москва, 2 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в Министерство иностранных дел России из-за причастности Лондона к атаке киевского режима на Севастополь 29 октября. Об этом 2 ноября заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила Захарова, 29 октября боевиками ВСУ были осуществлены попытки ударов беспилотниками по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

«Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чём было заявлено по линии Министерства обороны и о чём РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН», — сказала она.

«В этой связи в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол», — также добавила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт 2 ноября совещание с постоянными членами Совбеза РФ.