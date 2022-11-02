Бишкек, 2 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии закрыла все семь уголовных дел, возбужденных против бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, передают местные СМИ со ссылкой на адвоката экс-главы Минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По его словам, уголовные дела прекращены с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».

ИА REGNUM напоминает, что правоохранительные органы Киргизии подозревали Алымкадыра Бейшеналиева в коррупции — в отношении него было возбуждено одно уголовное дело, в вымогательстве — два уголовных дела, а также в злоупотреблении служебным положением — четыре уголовных дела.

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