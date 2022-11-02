Москва, 2 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт 2 ноября совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

«Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

По его словам, тема совещания либо будет сказана главой государства в ходе выступления, либо пресс-служба Кремля её уточнит.