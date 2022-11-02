Таллин, , 13:00 — REGNUM Основные политические партии Эстонии активно вербуют в свои ряды бывших военных в качестве потенциальных кандидатов в избирательных списках. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV, отметив, что подобная тактика уже оправдала себя на предыдущих выборах, когда большинство бывших людей в погонах прошло в парламент.

Эстония в NATO Иван Юдинцев © REGNUM

По данным СМИ, Центристскую партию накануне парламентских выборов 2023 года усилил бывший постоянный представитель Эстонии в НАТО Неэме Вяли, партию «Отечество» — бывший командующий 1-й пехотной бригадой Артур Тиганик, а Эстонскую Консервативную Народную партию — глава отдела разведки ополчения «Кайтселийт» Кулдар Кескюла.

Бывший глава «Кайтселийта» Меэлис Кийли подтвердил участие в выборах по списку правящей Реформистской партии, к которой ранее присоединился контр-адмирал запаса Игорь Шведе, а полковник запаса Айвар Яэски летом усилил ряды Социал-демократической партии. Специалист по стратегической коммуникации, полковник Пеэтер Тали будет баллотироваться по списку партии «Эстония 200».

В выборах также примут участие бывшие военные, которые уже давно перешли в политику: реформист Антс Лаанеотс, консерватор Лео Куннас и экс-командующий Силами обороны Рихо Террас (партия «Отечество»).