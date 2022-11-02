Тбилиси, 2 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тбилисской клинике, заболел после контакта с носителем коронавируса. Об этом 2 ноября сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе журналистам.

Саакашвили и галстук

На сегодня было назначено заседание суда по делу о незаконном пересечении госграницы. Юрист заявил, что экс-президент не сможет на нём присутствовать.

«Ждут, когда пройдут пять дней, чтобы провести тест на коронавирус повторно. У него (Саакашвили) температура», — сказал Хачапуридзе.

Стоит отметить, что с мая, когда Саакашвили перевели из трюмы в больницу, откладывались все судебные заседания по его делам. Адвокаты сообщали о плохом состоянии его здоровья. Для получения оснований отложить отбывание наказания для Саакашвили на основании болезни в ноябре был организован приезд медиков из США, которые обследовали политика.