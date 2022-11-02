Москва, 2 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. НАТО создает в странах Европе новые многонациональные батальонные группы. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, новые тактические группы организуются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО намерено передать Киеву несколько сотен станций активных помех для борьбы с беспилотниками.

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