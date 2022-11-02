Джакарта, 2 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что число выявленных случаев острого заболевания почек в стране достигло 325 человек, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

«Итак, по всей Индонезии зарегистрировано 325 случаев острой почечной недостаточности», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

Наибольшее количество случаев острого заболевания почек было обнаружено у детей в возрасте 1-5 лет. Далее следуют 75 случаев у детей в возрасте до года, 42 случая у детей в возрасте 6-10 лет и 39 случаев у детей в возрасте 11-18 лет.

В Индонезии от острой почечной недостаточности погибли 178 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что 304 человека заразились острой почечной недостаточностью в стране.

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