Тегеран, 2 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Работы по реконструкции железнодорожной линии Хаф — Герат в Афганистане приостановлены. Об этом 2 ноября сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канъани, его слова приводит газета «8 Собх».

Kari Железная дорога

По словам Канъани, причиной приостановки проекта стали «внутренние условия в Афганистане», также реализация проекта столкнулась с «нарушениями и недостатками».

Кроме того, пресс-секретарь МИД Ирана уточнил, что на процесс сотрудничества влияют «политические волнения и беспорядки» и добавил, что Тегеран надеется на то, что условия для продолжения этого проекта будут сформированы.

Отметим, ранее начались рассчитанные на два месяца работы по реконструкции 10-километровой железнодорожной линии Хаф — Герат, разрушенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при падении Кабула.