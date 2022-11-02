Москва, 2 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Западные санкции, с которыми столкнулась РФ с февраля 2022 года, можно условно поделить на «вредные» и «полезные» — и Россия справилась и с теми и с другими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Невозможно назвать санкциями, к примеру, тот факт, что с российского внутреннего рынка вдруг ушли конкуренты отечественных производителей. Или что поиск для ареста российских активов в офшорах по всему миру привёл к тому, что напуганные держатели этих активов стали возвращать деньги в Россию, увеличив монетизацию нашей экономики, а ЦБ, в свою очередь, получил все основания ввести жёсткие ограничения на вывод капитала вплоть до полной его отмены, — сказал Пальченко. — К сожалению, воспользоваться этими и другими возможностями, выпадающими раз в поколение, а то и реже, РФ не смогла по вине Банка России. Капиталы мы выпустили из России обратно, количественное смягчение с последующими инвестициями в импортозамещение (хотя бы) делать не стали, ставку не понизили, а рубль переукрепили, нанеся ущерб бюджету и конкурентоспособности нашего импорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что потенциал западных санкций, введённых против России, уже практически исчерпан.