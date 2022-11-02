Москва, 2 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. С начала 2022 года в России введено 85 млн квадратных метров жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

«Это 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также нам необходимо повысить качество городской среды в 1,5 раза и привести 85% инфраструктуры дорожной сети в крупнейших агломерациях в нормативное состояние», — сказал он.