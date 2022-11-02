София, 2 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Неизвестные лица осквернили памятник Павшим воинам в городе Велико-Тырново на севере Болгарии, более известный как «Мать Болгария». Об этом 2 ноября сообщает БТВ.

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По предварительным данным, вандалы уничтожили несколько фрагментов композиции и попытались демонтировать содержащие цветные металлы материалы.

Как заявил заместитель мэра Велико-Тырново Нейко Генчев, акция может носить политический характер.

«Определенные силы по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе», — отметил, в частности, он.

Напомним, монумент «Мать Болгария» был установлен в 1935-м году в честь солдат и офицеров, погибших в пяти войнах, проходивших на Балканах в период с 1877 по 1917-й годы. Памятник традиционно считается одним из символом доблести Русских солдат.