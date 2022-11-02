Рим, , 11:28 — REGNUM Правительство Италии пока не намерено отправлять в Киев новую партию оружия, передает 2 ноября Il Messaggero со ссылкой на осведомленные источники.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом отмечается, что решение не связано с политической позицией правительства: премьер-министр Джорджа Мелони ранее обещала, что Рим продолжит поддерживать Киев, а пауза нужна для получения уточнений, какие именно виды вооружений требуются ВСУ.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев несколько партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство граждан страны выступают против таких поставок.