Вашингтон, 2 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Несмотря на то, что США наконец согласились подготовить детальный план предотвращения перепродажи поставляемого киевскому режиму оружия, эксперты отмечают, что эти меры не учитывают важного компонента поставок — стрелкового оружия, пишет Коннор Эколс в статье, вышедшей 2 ноября в Responsible Statecraft.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

Новые меры сосредоточены на одной важной области: прекращении незаконной торговли мощным, но портативным оружием, таким как ракетные комплексы Javelin и Stinger, которые могут использоваться негосударственными группами для уничтожения больших транспортных средств или даже для сбивания коммерческих самолетов. Многолетний план Вашингтона предусматривает обучение киевского режима тому, как отслеживать такое оружие, укреплять безопасность границ, чтобы остановить контрабанду, и работать с соседними странами над тем, как выявлять и пресекать незаконные продажи оружия.

Рэйчел Стол из Центра Стимсона приветствовала эту политику как первый шаг, отметив, что «это вещи, которые должны быть прописаны во всех соглашениях о передаче оружия». Но она посетовала, что в плане ничего не говорится о стрелковом оружии, которое может иметь большое значение в войне.

«Небольшое количество стрелкового оружия и легких вооружений может привести к огромному числу жертв или плачевных последствий, но также может изменить ход конкретного конфликта», — указала Штоль, отметив, что оружие, вывезенное контрабандой с территории бывшей УССР в 1990-х годах, иногда играло решающую роль в гражданских войнах и других конфликтах.

По данным Пентагона, с февраля Вашингтон отправил в Киев 10 тыс. орудий или гранатометов и 64 миллиона патронов к стрелковому оружию.

То, что внимание уделяется прежде всего ракетам, похоже, свидетельствует о тенденции не придавать особой значимости распространению стрелкового оружия. Примечательно, что такая ситуация не меняется, невзирая на то, демократ ли сидит в Белом доме или республиканец. Например, президент Джо Байден до сих пор сохранял в силе меры, принятые во время правления Дональда Трампа, которые затрудняют для общественности отслеживание того, где продается американское стрелковое оружие, несмотря на протесты представителей гражданского общества.

В случае с поставками оружия на территорию бывшей УССР ситуация еще сложнее: после развала Советского Союза республика заработала репутацию крупного узла незаконной торговли оружием. Обеспокоенность по поводу утечки оружия возросла в последние годы, после того как в результате мелкомасштабного конфликта страна наводнилась стрелковым оружием, продавать которое контрабандным способом относительно легко.

Эксперты в области контроля над вооружениями обеспокоены возможной утечкой оружия с территории бывшей УССР, однако многие отмечают, что пока немного поддающихся проверке примеров того, как это оружие оказывается за пределами бывшей советской республики. Такое положение вещей они объясняют тем фактом, что многие, кто приобрел такое оружие, предпочли бы сохранить его покупку в секрете, пока в стране продолжается вооруженный конфликт. И, несмотря на периодические сообщения о том, что в последние месяцы американское оружие попадает на черный рынок, нет никаких свидетельств широкомасштабной утечки после начала специальной военной операции.

Однако простого способа отследить внезапный приток оружия на миллиарды долларов нет. Как отмечается в отчете генерального инспектора Пентагона от 2020 года, когда американская оборонная помощь Киеву увеличилась с $30 млн в 2013 году до $400 млн долларов в 2019 году, методы мониторинга ее расходования сильно пострадали. Если же учесть, что США только за последние восемь месяцев направили Киеву помощи на общую сумму около $18 млрд, по-прежнему непонятно, как Соединенные Штаты смогут предотвратить утечку.

И опасения выходят за рамки разжигания глобального черного рынка оружия. Как отметил Джордан Коэн из Института Катона, распространение стрелкового оружия внутри страны может привести к появлению той или иной повстанческой группы, если конфликт продолжит затягиваться, особенно если глава киевского режима Владимир Зеленский потеряет поддержку крайне правых групп, таких как батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такая возможность могла бы привести к затягиванию конфликта, позволяя группам сторонников жесткой линии срывать переговоры в будущем.

«Если он потеряет контроль над этими группами, то, я думаю, эти группы будут создавать собственные воинские подразделения, а это опасно», — сказал Коэн.

В конце концов, только время покажет, предусмотрели ли Соединенные Штаты достаточную защиту, чтобы гарантировать, что их оружие не попадет в руки злоумышленников. По словам Штоль, наиболее высок риск утечки оружия возникнет после завершения конфликта, и Вашингтон должен быть готов, когда этот момент наступит.