Москва, 2 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Совфеде подозревают, что ускоренная отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании связана с «Северным потоком».

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Кстати, есть подозрение, что вашингтонские правители вполне могли поручить «грязную работу» с подводными трубами младшим партнёрам по тотальной антироссийской войне», — рассуждает сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

В этом смысле «лучшей» кандидатуры для диверсии, подорвавшей экономические возможности ЕС (главных конкурентов США и Британии в Европе), чем спецы с «туманного Альбиона» подыскать трудно, полагает парламентарий.

«Не удивлюсь, если окажется, что скоропостижная отставка мисс Трасс была ускорена и для того, чтобы отвести от прямых подозрений нынешних лондонских правителей», — добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов «Северный поток» по признакам международного терроризма. МИД России обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Трасс сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано («it's done»).