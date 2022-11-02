Анкара, 2 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Власти Турции проинформировали министра обороны России Сергея Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Milliyet.

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«Вчера (1 ноября) вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с министрами (киевского режима). Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал он.

Глава минобороны Турции добавил, что в ходе переговоров поднимался вопрос о важности продолжения зерновой инициативы для решения мирового продовольственного кризиса.