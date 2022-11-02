* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Формирование новых политических «коалиций, партий и договоренностей» в Афганистане прокомментировал министр иностранных дел афганского правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки. Его слова 2 ноября приводит портал afintl.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам Моттаки, члены таких организаций «надевают себе на шею ярмо рабства ради пяти рупий».

«Служить другим было бесполезно раньше и не принесёт пользы впредь», — сказал он.

При этом глава МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал всех покинувших Афганистан жителей страны вернутся на родину и назвал репрессии против противников радикального движения «божьей волей».

Отметим, в последние недели ряд афганских политиков объявили о формировании новых политических коалиций. В то числе, заявило о себе «Движение за национальный мир и справедливость» в составе Мохаммада Ханифа Атмара, министра иностранных дел предыдущего правительства, Мохаммада Масума Станакзая, главы делегации предыдущего правительства на мирных переговорах, и ряда других политиков.