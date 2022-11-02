* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель командира 313-го Центрального армейского корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нур-уль-Рахман Нусрат назначен начальником оперативного отдела минобороны Афганистана. Об этом 2 ноября сообщает портал afintl.com со ссылкой на оборонное ведомство названного радикального движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Также указывается, что новым командиром 203-го армейского корпуса был назначен Рахматулла Мохаммад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Афганское министерство внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается принять на работу женщин-полицейских, которые работали на предыдущее правительство страны.