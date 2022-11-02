Вашингтон, 2 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Законодатели-республиканцы раскритиковали план Пентагона по замене истребителей F-15, постоянно базирующихся на Окинаве, временными ротационными силами, заявив, что это пошлет Китаю неверный сигнал. Об этом 2 ноября сообщает Financial Times.

Военно-морская база США. Окинава.

ВВС США выведут две эскадрильи F-15 Eagles с авиабазы «Кадена» на Окинаве в рамках программы модернизации. Их временно заменят более современными стелс-истребителями F-22 на ротационной основе. Однако критики этого плана обеспокоены тем, что Пентагон не разработал долгосрочного решения по замене истребителей в Японии.

В письме министру обороны США Ллойду Остину заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио и влиятельный конгрессмен-республиканец Майк Галлахер заявили, что план замены истребителей путем ротационного развертывания «приведет к ощутимому сокращению американской передовой боевой мощи в Индо-Тихоокеанском регионе».

По их словам, это «продемонстрирует продолжающееся несоответствие между тезисами администрации [президента США Джо] Байдена об Индо-Тихоокеанском регионе и реальными обязательствами Америки в этом регионе».

«Мы обеспокоены тем, что решение министерства обороны посылает неверный сигнал не только Коммунистической партии Китая, но и нашим союзникам и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе», — написали Остину законодатели.

В письме, которое также подписали сенатор от штата Теннесси и бывший посол США в Японии Билл Хагерти и главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, конгрессмены попросили Пентагон держать их в курсе развития событий.