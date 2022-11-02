Москва, , 10:00 — REGNUM Генеральные консульства России планируется открыть на Мальдивах, Бали (Индонезия), Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан). Об этом сегодня, 2 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Лазурный берег Бали gojohn153

По словам Иванова, Россия намерена расширить консульское присутствие в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов.

«Акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — пояснил представитель МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия планирует открыть два представительства в городе Медан, провинция Северная Суматра в Индонезии.

Читайте подробнее: Россия откроет два новых представительства в Индонезии