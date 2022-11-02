* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В течение последних 15 месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняли требований международного сообщества о создании всеобъемлющего правительства в Афганистане, при этом называя свой режим инклюзивным. Об этом 2 ноября говорится в материале газеты «8 Собх».

James Purschwitz Афганистан

Отмечается, что за это время ни одна страна мира не признала режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как международное сообщество рассматривает в качестве предпосылок для признания создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека, на что новые власти Афганистана «не обратили внимания».

При этом указывается, что они запретили политикам, не принадлежащим к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заниматься политической деятельностью в стране и создали комиссию для возвращения политических деятелей, находящихся за границей. Несмотря на усилия членов этой комиссии, ни один из серьёзных политических деятелей не вернулся в страну.

Также указывается, что с другой стороны, фронт национального сопротивления перешел к вооружённому противостоянию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего с обеих сторон были убиты и ранены десятки человек. А ряд афганских лидеров и политических деятелей сформировали политический институт под названием «Высший совет сопротивления во имя спасения Афганистана» для противодействия талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако США и другие западные страны по-прежнему желают, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали переговоры с оппозиционными и группировками в стране и сформировали всеобъемлющее правительство в Афганистане на основе соглашения в Дохе.

При этом уточняется, что ранее спецпредставитель США в Афганистане Том Уэст, сообщил о своём телефонном разговоре с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем и Абдуллой Абдуллой, главой Высшего совета национального примирения бывшего правительства. Кроме того, Уэст написал, что в беседе с Карзаем и Абдуллой он подчеркнул необходимость «реального межафганского диалога» о будущем Афганистана, и и добавил, что международное сообщество «засучило рукава», чтобы удовлетворить основные потребности, и теперь настала очередь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внести свой вклад.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен управлять таким образом, чтобы обеспечить основу для инвестиций и возвращения образованных специалистов. Прекратить вмешиваться в дела организаций по оказанию помощи и содействовать иностранным инвестициям. Предстоит пройти долгий путь», — написал он в своём сообщении.

В то же время, ссылаясь на свои переговоры с Карзаем, Уэст добавил: «Мы обсудили настоятельную необходимость начать настоящий национальный диалог афганцев о будущем страны».

Кроме того, указывается, что в телефонном разговоре с доктором Абдуллой обе стороны назвали «реальный национальный диалог» необходимым для национальной стабильности, укрепления единства, национального участия и решения проблем страны. Также Уэст упомянул в ходе разговора, что международное сообщество продолжит помогать Афганистану, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны выполнять свои обещания в соответствии с содержанием Соглашения в Дохе.

Вместе с тем, отмечается, что Уэст ранее провел различные встречи с рядом афганских политических активистов и журналистов в Турции и подчеркнул необходимость начать «национальный диалог в Афганистане».

При этом указывается, что, хотя спецпредставитель США и отметил необходимость диалога, но с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, прошло около 15 месяцев и несмотря на неоднократные призывы афганских политиков и международного сообщества, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласился создать всеобъемлющее правительство.

Также добавляется, что за прошедший год радикальное движение постоянно обвиняло Соединенные Штаты в нарушении соглашения в Дохе, однако эксперты по политическим вопросам называют заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США медийными играми и говорят, что первые опираются на свою силу в сговоре с Соединенными Штатами.

Однако, как уточняется, помимо противодействия политических деятелей, Фронт национального сопротивления как вооруженная оппозиционная фракция режиму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за прошедший год вел тяжёлые и кровопролитные бои в провинциях Панджшер, Баглан, Тахар, Бадахшан, Каписа и ряде других провинций, хотя последнее время накал противостояния снизился из-за больших потерь обеих сторон в этих боях. В ряде случаев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили массовые расстрелы пленных бойцов фронта в провинциях Панджшер и Бадахшан, а, помимо Фронта национального сопротивления, Фронт национального освобождения и ряд других «фронтов» также оказывали вооруженное сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и совершали вооруженные нападения на их силы.

В то же время представитель Фронта национального сопротивления Себгатулла Ахмади в беседе с газетой в отношении переговоров, о которых говорил спецпредставитель США, указал, что фронт сядет за стол переговоров, только когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «станут уважать права мужчин и женщин Афганистана и будут прислушиваться к их мнению».

При этом Ахмади заявил, что если названное радикальное движение согласится «уважать права граждан, уважать права человека, проводить выборы/референдумы и обеспечивать гражданские свободы и основные права граждан», то фронт может сесть за стол переговоров.

«Децентрализованная умеренная исламская система» является одним из важных и ключевых требований фронта», — подчеркнул он, добавив, что фронт национального сопротивления готов вести переговоры с различными политическими партиями Афганистана о создании такой системы.

Кроме того, указывается, что несмотря на политическую и вооруженную оппозицию талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они утверждают, что их правительство является всеобъемлющим и контролируют всю территорию страны, однако западные и азиатские страны подчеркивают необходимость создания правительства, которое отличается от определения «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слова «инклюзивный».

В то же время, добавляется, что у западных стран есть условия для признания режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве официального правительства и одними из основных предварительных условий международного сообщества являются создание правительства, в котором присутствуют представители всех национальностей, религий и меньшинств с различными политическими взглядами, соблюдение прав человека, обеспечение образования для мальчиков и девочек и свобода женщин.

Западные страны, и коллективно, и на индивидуальной основе, неоднократно призывали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать переговоры с внутренними афганскими организациями и группировками на основе соглашения в Дохе, рассчитывая, что посредством политического диалога будет заложена основа для создания всеобъемлющего национального правительства в Афганистане.

Кроме того, напоминается, что члены Шанхайской организации сотрудничества также призвали к созданию инклюзивного и демократического правительства в Афганистане и в заключительной декларации встречи глав государств и правительств ШОС в Самарканде было объявлено, что создание инклюзивного правительства в Афганистане является важным вопросом для региона. В декларации говорится: «Шанхайская организация сотрудничества поддерживает независимый, нейтральный, единый, демократический, мирный Афганистан, свободный от терроризма, войны и наркотиков».

При этом отмечается, что за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднили все избирательные институты и механизмы и сделали упор на создание «исламской» системы, полностью лишив женщин их основных прав, а международные правозащитные организации постоянно критиковали широкомасштабные нарушения прав человека радикальным движением в этот период.

Кроме того, добавляется, что на днях специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Афганистане Ричард Беннетт заявил, что помимо закрытия школ для девочек, афганские женщины повсеместно лишены доступа к работе и лишены своих социальных, экономических и политических прав. При этом он подчеркнул, что действия, которые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор предпринимали в отношении женщин, направлены на то, чтобы исключить женщин из жизни общества.

Отметим, ранее представитель Государственного департамента США по делам женщин и правам человека в Афганистане Рина Амири также раскритиковала ограничения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) права женщин на образование и работу и заявила, что это радикальное движение не может обеспечить образование и возможности трудоустройства для половины населения этой страны.