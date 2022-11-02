Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года против птичьего гриппа привито более 1,5 млн птиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Елена Хованская ИА REGNUM Кормление змей осуществляется птенцами курицы или утки, реже мышами или лягушками

В течение года на территории 15 субъектов РФ среди домашней и дикой птицы было зарегистрировано более 50 очагов высокопатогенного гриппа птиц. Усиление превентивных мер по высокопатогенному гриппу птиц связано, прежде всего, с сезоном миграции пернатых.

Как подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, без обеспечения биобезопасности в Ростовской области невозможен рост производства животноводческой продукции, в том числе мяса птицы и яйца.

По данным донского управления ветеринарии, за девять месяцев 2022 года в Ростовской области вакцинировано 1 млн 662 тыс. голов птицы, исследовано более 61 тыс. биоматериала на наличие вируса. Дикую водоплавающую птицу также проверяют на грипп.