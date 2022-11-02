Астана, , 09:46 — REGNUM Вице-премьер Казахстана, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди совершил первый визит в Северную Македонию за историю отношений двух стран. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служб казахстанского МИД.

Македония

«Министр провёл встречи с президентом Стево Пендаровски и председателем ассамблеи (парламента) Талатом Джафери, а также переговоры с министром иностранных дел Буяром Османи», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Пендаровски и Тлеуберди обсуждали международные актуальные вопросы. На расширенных переговорах с Османи обсуждалось развитие сотрудничества двух стран, а также график визитов.

Стоит отметить, что Казахстан планирует открыть в Северной Македонии посольство в 2023 году.