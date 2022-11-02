Херсон, 2 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Буксир, перевозивший жителей Херсона через Днепр, обстрелян из стрелкового оружия, об этом сообщили экстренные службы региона 2 ноября.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Как уточняется, обстрел был произведён неизвестными вооружёнными людьми в момент, когда буксир с мирными жителями подходил к набережной Голая Пристань.

Данные о пострадавших уточняются. Принимаются меры к установлению и задержанию нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября в Херсонской области власти объявили об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра. 31 октября зону вывоза населения расширили до 15-километровой зоны у Днепра на левом берегу.