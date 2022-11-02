Кабул, , 09:12 — REGNUM Афганское министерство внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается принять на работу женщин-полицейских, которые работали на предыдущее правительство страны. Об этом 2 ноября сообщает телеканал TOLO-news.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал телеканалу пресс-секретарь нынешнего МВД страны Абдул Нафи Такур, на данный момент эти усилия уже принесли результаты, и несколько женщин-полицейских уже вернулись в строй.

«Мы пытаемся принять на работу женщин-полицейских, которые обучены, профессиональны и имеют опыт работы в полиции», — сказал он.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в афганском МВД служит порядка 100 женщин, которые уже прошли необходимую подготовку по обеспечению безопасности.

Также указывается, что военные эксперты считают увеличение числа женщин в силовых структурах эффективным средством обеспечения безопасности общества.

Отметим, при предыдущем правительстве в различных подразделениях МВД Афганистана служило более четырех тысяч женщин-полицейских, однако сейчас их количество уменьшилось.