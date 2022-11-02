Каменск-Уральский, Свердловская область, 2 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области нашли подростков, гревших самокаты на Вечном огне. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вечный огонь

Вандалами оказались двое местных жителей. С подмостками провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Юные свердловчане пояснили, что умысла осквернить мемориал у них не было. Они якобы пошли на такой поступок, посчитав, что на горячих колёсах смогут кататься быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 ноября в Каменске-Уральском у Мемориала погибшим работникам КМЗ и ОЦМ. Двое подростков нагревали над Вечным огнём самокаты. Их действия попали на видео.