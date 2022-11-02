Москва, 2 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В октябре Россия поставила в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию», — отметили аналитики.

Отмечается, что на долю Ирака пришлось 20,5% поставок в октябре, на долю Саудовской Аравии — 16%.