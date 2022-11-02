Сан-Франциско, США, , 08:22 — REGNUM Доступ к конфиденциальной информации о социальной сети Twitter получили крупные иностранные инвесторы, в полном соответствии с условиями заключённой сделки с владельцем компании Илоном Маском. Об этом 1 ноября сообщает издание Washington Post.

Илон Маск NVIDIA Corporation

Уточняется, что в конфиденциальных соглашениях с крупными инвесторами чётко прописаны их потенциальные роли и право доступа к информации, при этом приоритет оставлен за теми, кто вложил как минимум 250 млн долларов.

«Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня», — указывает издание.

Отмечается, что речь идёт о финансовых показателям, а также, по всей вероятности, о личных данных пользователей. При этом чиновники минфина США обеспокоены потенциальной угрозой национальной безопасности в результате сделок с иностранными инвесторами и изучают вопрос, есть ли у ведомства законное право начать расследовать сделку.

В частности, стало известно, что член королевской семьи Саудовской Аравии инвестор, владелец компании Kingdom Holding принц Аль-Валид ибн Талал стал вторым крупным инвестором Twitter после Илона Маска.

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